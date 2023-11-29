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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اكتأب ولم يأكل.. عضوة سابقة بالكونجرس تعلن مفاجآت صادمة عن ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب

زعمت عضوة الكونجرس السابقة ليز تشيني في كتابها الجديد، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فقد شهيته وأصبح مكتئبا بعد خسارته الانتخابات والأحداث المحيطة بمبنى الكابيتول في يناير 2021.

وفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، كتبت تشيني في كتابها عن زيارة عضو الكونجرس كيفن مكارثي إلى منزل ترامب في فلوريدا بعد أسابيع قليلة من اقتحام مبنى الكابيتول، ففوجئت تشيني نفسها بصورة السياسيين معا وسألت مكارثي عن الرحلة.

ووفقا لتشيني، قال مكارثي إن “ترامب كان مكتئبا للغاية ولا يأكل.. طلبوا مني رؤيته”.

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وكانت تشيني واحدة من 10 أعضاء في الحزب الجمهوري صوتوا لعزل ترامب في عام 2021.

وفي وقت لاحق، فشلت في إعادة انتخابها لمجلس النواب، وخسرت أمام مرشح يدعمه الرئيس السابق.

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