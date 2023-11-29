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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيلة الرسمية.. بايرن ميونيخ بالقوة الضاربة أمام كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن التشكيل الرسمي للبافاري في موقعة كوبنهاجن بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ودفع توخيل بثلاثي هجومي، مكونا من: ماتياس تيل - كينجلسي كومان - هاري كين.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ، كالآتي:


"مانويل نوير - أوباميكانو - ديفيز - رافائيل جوريرو - جوشوا كيميتش - جورتسيكا - لايمار - توماس مولر - ماتياس تيل - كينجلسي كومان - هاري كين".

وعلى الجانب الآخر، يمثل كوبنهاجن، كل من:

"كامل جرابارا - نيكولاي بوليسن - دينيس فافرو - كيفين ديكس - إلياس كريستينسن - راسموس ينسن - فيكتور كلايسون - محمد اليونسي - لوكاس ليراجر - ديوجو جونسالفيس - روني باردجي".

بايرن ميونيخ ضد كوبنهاجن


ويحتل نادي بايرن ميونيخ المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد نادي كوبنهاجن في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

دورى أبطال أوروبا


وتعتبر هذه هي أول مباراة على ملعب بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا أمام فريق دنماركي منذ فوزه على بروندبي في نوفمبر 1998، لقد واجهوا كوبنهاجن مرة واحدة فقط من قبل، حيث فازوا عليهم 2-1 في الجولة الثانية من هذا الموسم.

وفاز بايرن ميونخ بجميع مبارياته الأربع السابقة على أرضه في المنافسة الأوروبية ضد منافس دنماركي، حيث جاءت جميع تلك الانتصارات الأربعة ضد فرق مختلفة.

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