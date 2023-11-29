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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيلة الرسمية لمباراة آرسنال ولانس في دوري أبطال أوروبا

آرسنال
آرسنال

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، تشكيلة فريقه لمواجهة لانس، مساء اليوم الأربعاء، في خامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

 

وسيقود البرازيلي جابرييل جيسوس، هجوم آرسنال، بإسناد معتاد من الجناحين بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي.

ويتواجد على دكة بدلاء آرسنال، بعض اللاعبين المؤثرين، يتقدمهم الإنجليزي بن وايت والإيطالي جورجينيو والبلجيكي لياندرو تروسارد.


وجاءت تشكيلة آرسنال كالتالي:  

رايا، تومياسو، صليبا، ماجالهاييس، زينتشينكو، رايس، أوديجارد، هافيرتز، ساكا، جيسوس، مارتينيلي

فيما جاءت تشكيلة لانس كالآتي:

ساميا، جراديت، دانسو، ميدينا، فرانكوفسكي، مندي، عبد الصمد، هايدارا، سوتوكا، فولجيني، واهي

مشاهدة مباراة أرسنال ولانس في دوري أبطال أوروبا 


يدخل فريق أرسنال اللقاء في المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتي خلفه إيندهوفن الهولندي، برصيد 5 نقاط، ولانس الفرنسي بـ 5 نقاط، وإشبيلية الإسباني برصيد نقطتين.

ويسعى فريق “المدفعجية” إلى حسم مواجهة الليلة أمام لانس الفرنسي من اجل ضمان الصعود رسميًا إلى دور الستة عشر من البطولة، وذلك في ظل المنافسة الشرسة المتوقعة على البطاقة الثانية بين ممثل فرنسا و إيندهوفن الهولندي وإشبيلية الإسباني.

لانس أرسنال مايكل أرتيتا مارتينيلي دوري أبطال أوروب ساكا

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