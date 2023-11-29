بجنيه واحد ومتاح للكل .. مفاجأة سارة لملايين المصريين قريبا

يعد الخبز من السلع الأساسية لكل بيت مصرى لا غنى عنه ابدا ولا يمكن أن يتخلى عنه بيت ولو ليوم، كونه من السلع الضرورية لذا تسعى الدولة لتوفيره والسعى لتخفيض سعره تخفيفا لأعباء المواطنين.

30 ألف مخبز بالمحافظات

جاء الإعلان عن تطبيق منظومة الخبز للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموينية بالمخابز الحكومية عبر كارت الدفع المدفوع مسبقاً وأنها ستدخل التنفيذ يناير المقبل بعد الحصول على موافقات التموين والدراسات اللازمة وصولاً لمرحلة تصديق الحكومة، حيث أوضح رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك 30 ألف مخبز حكومي على مستوى الجمهورية، تقدم الخبز لأكثر من 70 مليون مواطن.

كروت الصرف من مكاتب البريد .. و90 جرام وزن الرغيف

وسيتم صرف كروت خبز بمكاتب البريد، لكي يتمكن الأشخاص الذين لا يحملون بطاقات تموينية من شراء الخبز الحر من المخابز الحكومية، مؤكدًا أن وزن رغيف الخبز في المنظومة الجديدة يصل لـ90 جراما، بنفس مواصفات الخبز المدعم ولا يوجد أي تغير فيه، وسوف يطرح بجنيه واحد.

توقعات بانخفاض الخبز السياحي

وحول المنافسة بين المخابز بعدد دخول هذه النوعية من الخبز للمواطنين غير الحاملين لبطاقة تموين وتأثيره على سوق المنافسة بين الأفران الحكومية ومنافستها الأفران التي تعمل في الخبز الحر والسياحي قال رئيس الشعبة العامة للمخابز «المنافسة في صالح المواطن وقد يؤدي التنافس لتخفيض سعر الخبز البلدي في الأفران الخاصة بالعيش الحر، حيث يبلغ سعر الرغيف كحد أدنى في تلك المخابز سعر 2 جنيهاً للرغيف، بالإضافة إلى أن رواد ومستهلكي الخبز السياحي هي شرائح أخرى من المجتمع وكل نوع له رواده».

مميزات كارت الخبز لمن لا يحملون بطاقة تموين

التوفير على المواطن من شرائه بسعر أعلى في المخابز الأخرى.

مراقبة المنظومة من قبل وزارة التموين.

توفير كميات من الخبز وفق نظام مؤمن لمن لا يحمل بطاقة تموين.

تقليل ظاهرة (طوابير العيش) على المخابز.

وتابع غراب قائلا: سعر رغيف الحر بجنيه غير مدعم، لكن الفرق بينه وبين السياحي، فرق التكلفة مع فروقات الوزن والمراقبة أيضا، وأقل من الرغيف السياحي جنيهان.

وعلق عبد الله غراب قائلا: هناك أماكن لا يتوفر فيها خدمة العيش السياحي، وتطبيق المنظومة في 30 ألف مخبز تابع للدولة ما زال قيد الدراسة حاليا؛ والتعميم على المخابز سيكون عموميا وليس بشكل جزئي، ولن يكون هناك سلبيات في عمل المنظومة على الإطلاق.

كارت الخبز الجديدة

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن كارت الخبز والذي سيتيح للمواطنين غير حاملي البطاقة التموينية شراء الخبز البلدي بسعر أقل من السعر السياحي، خاصة بعد ارتفاع سعر القمح وبالتالي سعر الخبز، فأصبح سعره يتراوح بين الجنيه والجنيه وربع والجنيه والنصف، وهذا ما سبق وصرح به عبدالله الغراب رئيس شعبة المخابز حيث وضح أن سعر الخبز المدعم ارتفع لـ90 قرشًا.

سعر كارت الخبز المدعم

وأوضحت وزارة التموين أن سعر رغيف الخبز بنظام كارت الخبز الجديد كالاتي:

-شحن كارت الخبز بـ20 جنيهًا يتيح للمواطن الحصول على 25 رغيفًا

-شحن كارت الخبز بـ50 جنيهًا يتيح للمواطن الحصول على 62 رغيفا

-شحن كارت الخبز بـ100 جنيهًا يتيح للمواطن الحصول على 124 رغيف

وبهذا يكون سعر رغيف العيش بكارت الخبز حوالي 80 قرشًا.

خطوات استخراج كارت الخبز

ويتم استخراج كارت الخبز بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة خدمة البريد كالتالي:

1-شراء كارت الخبز بتكلفة 30 جنيهًا من البريد المصري لمرة واحدة ثم يشحن بعد ذلك.

2-شحن كارت الخبز بالقيمة التي ترغب بها.

3-التوجه لأي مخبز لصرف الخبز من المخابز والتي تبلغ حوالي 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.

ويتميز كارت الخبز الجديد بإمكانية شحنه بأي قيمة يريدها المواطن، وصرف أي عدد من أرغفة الخبز من خلاله دون بطاقة تموينية، والتي من المتوقع العمل به ببداية شهر فبراير المقبل طبقًا لما صرحت به وزارة التموين.

كارت الخبز لغير حاملي بطاقة التموين

واستكمل رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز: لا فرق بين العيش المدعم والعيش الحر في المنظومة الجديدة، وهذا الأمر سيزيد من العرض والطلب على العيش السياحي في الأسواق، وبشأن الدقيق لا مشكلات بخصوصه وجاهزون في أي وقت لأي تغيرات.

وأثارت تصريحات الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين ،مؤخراً، بشأن طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية ، بالتكلفة الفعلية للرغيف، اهتمام الشارع بشكل كبير حيث يعد مشروع كارت الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية ، والذي كان قد أعلن عنه وزير التموين في وقت سابق ، لبيع الخبز البلدي المدعم، لغير حاملي البطاقات التموينية، بسعر التكلفة ، يعد مطلب جماهيري للمواطنين من غير حاملي البطاقات التموينية.

ويعتمد مشروع كارت الخبز لغير حاملي البطاقات ،على إتاحة وتوفير الخبز البلدي، الذي يتم إنتاجه من خلال نحو 30 الف مخبز تمويني، إلى غير حاملي البطاقات التموينية، بسعر التكلفة الفعلية لإنتاجه، وذلك في إطار إجراءات الحكومة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وسيعمل النظام الجديد لصرف الخبز البلدي إلى غير حاملي البطاقات التموينية ، في حال تطبيقه على صرف الخبز بسعر جنيه للرغيف تقريباً، وذلك باستخدام كارت ميزة البريدي، عبر المخابز البلدية التابعة لوزارة التموين ،المنتشرة على مستوى الجمهورية.

في حين يستمر صرف الخبز المدعم إلى المستفيدين على البطاقات التموينية والبالغ عددهم نحو 71 مليون مستفيد على 23 مليون بطاقة تموينية ، يحصل كل منهم على حصة يومية 5 أرغفة بسعر 5 قروش للرغيف ، بينما تتحمل الدولة فرق التكلفة الفعلية للرغيف.

وتنتج وزارة التموين من خلال نحو 30 ألف مخبز ، ما يتراوح بين 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا ، وتدعم الدولة رغيف الخبز بنحو 91 مليار جنيها سنويا.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية ،على أنه لم يتم تحديد موعد لصرف الخبز التمويني ، إلى غير حاملي البطاقات التموينية حتى الآن ، وأن الموضوع لا يزال قيد البحث والدراسة بشأن الإجراءات والآليات لتطبيقه فعليا.