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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مبادرة كنز بلادي لنشر الوعي الأثري تواصل فعالياتها بمدارس الفيوم

قيادات مبادرة كنزبلادى
قيادات مبادرة كنزبلادى لنشر الوعى الاثرى

 

واصلت  مبادرة كنز بلادي لنشر الوعى الأثري فعاليتها  بمدارس الفيوم بالتعاون مع مديريةالتربية والتعليم برعاية الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم والدكتورة ريحاب عريق وكيلة المديرية ومصطفى مبارك مدير إدارة شرق التعليمية ، وتحت اشراف الدكتور علي البطل مدير عام اثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة.

 

قامت إدارة الوعى الاثري بقيادة نرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الاثري بمنطقة اثار الفيوم "بزيارة مدرسة ام المؤمنين الثانوية بنات " ، وتم تنظيم  محاضرة عن   "العمارة والفنون في مصر القديمة "

 

حيث تناولت ايمان علاء  مفتش اثار بإدارة الوعى الاثري عن براعة المصري القديم في البناء والتشييد في نواحي عدة من تصاميم هندسية وأدوات وطرق مستخدمة في عملية البناء بمصر القديمة فقد أجمع المؤرخين وعلماء المصريات أن المصريين القدماء هم بناة المعرفة الأوائل، فهم من علموا الإنسانية كيفية تصميم وتشييد المباني، وأرسوا بذلك الأسُس الحضارية للإنسان.

 

وأوضحت نرمين عاطف مديرة الوعى الأثري أن قدماء المصريين وصلوا إلى مستويات عالية لا مثيل لها في التصميم المعماري وهندسة البناء. حتى الآن لا يزال من الصعب تصور كيف يمكن أن تكون كل هذه المباني والمنشآت التي أقيمت على مستوى عال من الكمال والدقة باستخدام أدوات بدائية لا تضاهي الآلات والمعدات الحديثة.

 

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