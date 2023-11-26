عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق مبادرة 100 يوم صحة بكلية آثار الفيوم

الدكتور محمد كمال
الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار

شهد الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار، و الدكتور محمد معتمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انطلاق حملة 100 يوم صحة للقضاء على فيروس c والكشف عن الأمراض غير السارية.

وتم استقبال فريق وزارة الصحة ضمن مبادرة ١٠٠ يوم صحة، بحضور الدكتورة مروة عويس مدير وحدة الأزمات والكوارث بالكلية وأماني الشريف أمين الكلية اليوم الأحد الموافق ٢٦/ ١١ / ٢٠٢٣.

وأكد الدكتور محمد  كمال خلاف عميد الكلية أن مبادرة وحملة 100 مليون صحة تأتي حرصًا من الدولة المصرية على ضرورة عمل فحوصات دورية لقياس السكر والضغط والكشف عن الأمراض المزمنة للحد من مضاعفاتها والتقليل من معدل الوفيات.

وأشار إلى أن المبادرة تعد واحدة من أهم المبادرات التى تسهم فى رفع جودة حياة العاملين الصحية وخلق بيئة عمل إيجابية مما ينعكس على عملهم وإنتاجيتهم، وكذلك تعبر عن اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين بوجه عام وبجميع المنتمين للجامعات المصرية وكلياتها المختلفة.


 
كما أكد حرص الكلية على تقديم كافة إمكاناتها البشرية والمادية للعمل على نجاح مثل تلك المبادرات والتي تخدم المجتمع والعاملين بالجامعة في مختلف القطاعات في إطار دورها ومسؤلياتها المجتمعية ومساندة الدولة ودعم جهودها التنموية الشاملة والمستدامة.

وانطلقت المبادرة من التاسعة صباحاً وشهدت توافد أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وتم تقسيم العمل في المبادرة إلى ثلاثة محاور أساسية  الأول الكشف الطبي على جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية وعمال الكلية والثاني التوعية الصحية الشاملة لجميع طلاب الكلية والثالث عمل توعية صحية لطلاب مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية أثناء زيارتهم الميدانية للمتحف التعليمي بكلية الآثار وتعريفهم بأهمية التطعيمات المدرسية وأهمية المواظبة عليها ومتابعتها بشكل دائم حسب المرحلة العمرية المناسبة لها.

 

48.5 مليون خدمة.. متحدث الصحة يكشف انجازات حملة "100 يوم صحة" |فيديو

 

 

 

 

جامعة الفيوم .. "المشاركة السياسية والواجب الوطني" ندوة بكلية السياحة والفنادق

 

 

2fa9fd31-be61-4919-947f-32482a593a60
2fa9fd31-be61-4919-947f-32482a593a60
9cfc755d-71d4-4dc8-95a5-c6da0e2a6d45
9cfc755d-71d4-4dc8-95a5-c6da0e2a6d45
19fee96e-68d8-4181-a0ab-ccd82144fb56
19fee96e-68d8-4181-a0ab-ccd82144fb56
3024436e-0f50-4b02-8750-ca1cc669c7a7
3024436e-0f50-4b02-8750-ca1cc669c7a7
da69439e-a8c6-4b04-8ced-0d397389eac8
da69439e-a8c6-4b04-8ced-0d397389eac8
02d834ec-1af7-4845-b747-69593dd40264
02d834ec-1af7-4845-b747-69593dd40264
الفيوم اخبار الفيوم مبادة 100 يوم صحة فيروس C وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

ترشيحاتنا

أكبر خسارة لإسرائيل في أوروبا منذ عقود| صحيفة عبرية ترصد ظاهرة التأييد الشعبي لفلسطين داخل القارة العجوز

الزمالك يسيطر على مجريات الشوط الأول دون خطورة علي مرمي أبوسليم الليبي

إنذار حكومي .. 10 أيام وتنتهي أزمة السكر وإجراء قاسي ينتظر المتلاعبين

بيان عاجل لـ مكتب نتنياهو بشأن الرهائن المفرج عنهم من جانب حماس

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. الفرق بين أعراض القاتل الصامت لدى الرجال والنساء

عاجل.. جهود مصرية قطرية لتمديد الهدنة في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب .. هنادي مهنا تتألق رفقة زوجها| شاهد

بـ توب شفاف.. زوجة محمود العسيلى تثير الجدل بإطلالة أنيقة.. شاهد

شاهد.. زوجة رمضان صبحى بالحجاب فى عيد ميلاد ابنهما

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

فيديو

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ