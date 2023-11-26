انطلاق مبادرة 100 يوم صحة بكلية آثار الفيوم

شهد الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار، و الدكتور محمد معتمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انطلاق حملة 100 يوم صحة للقضاء على فيروس c والكشف عن الأمراض غير السارية.

وتم استقبال فريق وزارة الصحة ضمن مبادرة ١٠٠ يوم صحة، بحضور الدكتورة مروة عويس مدير وحدة الأزمات والكوارث بالكلية وأماني الشريف أمين الكلية اليوم الأحد الموافق ٢٦/ ١١ / ٢٠٢٣.

وأكد الدكتور محمد كمال خلاف عميد الكلية أن مبادرة وحملة 100 مليون صحة تأتي حرصًا من الدولة المصرية على ضرورة عمل فحوصات دورية لقياس السكر والضغط والكشف عن الأمراض المزمنة للحد من مضاعفاتها والتقليل من معدل الوفيات.

وأشار إلى أن المبادرة تعد واحدة من أهم المبادرات التى تسهم فى رفع جودة حياة العاملين الصحية وخلق بيئة عمل إيجابية مما ينعكس على عملهم وإنتاجيتهم، وكذلك تعبر عن اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين بوجه عام وبجميع المنتمين للجامعات المصرية وكلياتها المختلفة.





كما أكد حرص الكلية على تقديم كافة إمكاناتها البشرية والمادية للعمل على نجاح مثل تلك المبادرات والتي تخدم المجتمع والعاملين بالجامعة في مختلف القطاعات في إطار دورها ومسؤلياتها المجتمعية ومساندة الدولة ودعم جهودها التنموية الشاملة والمستدامة.

وانطلقت المبادرة من التاسعة صباحاً وشهدت توافد أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وتم تقسيم العمل في المبادرة إلى ثلاثة محاور أساسية الأول الكشف الطبي على جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية وعمال الكلية والثاني التوعية الصحية الشاملة لجميع طلاب الكلية والثالث عمل توعية صحية لطلاب مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية أثناء زيارتهم الميدانية للمتحف التعليمي بكلية الآثار وتعريفهم بأهمية التطعيمات المدرسية وأهمية المواظبة عليها ومتابعتها بشكل دائم حسب المرحلة العمرية المناسبة لها.

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