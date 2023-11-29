بـ 8 أهداف.. منتخب مصر لكرة الصالات يهزم السعودية وديًا للمرة الثانية

حقق منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفنى، فوزه للمرة الثانية على منتخب السعودية الأوليمبى بـ 8 أهداف مقابل هدف في المباراة الودية الثانية التى أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وسجل أهداف منتخب مصر كل من محمد سعيد سوبر هاتريك، وهدف لكل من أحمد حمص، صلاح فرج الله ،على فرج ، مصطفي حسانين.

واكد جهاد عرفة ان العناصر الجديدة التى تم ضمها أثبتت كفاءة ومهارة كبيرة، خاصة أنه يعمل مع جهازه المعاون على تكوين صف ثان للمنتخب فى ظل عملية الاحلال والتجديد للنزول بمعدل الأعمار .

ويضم الجهاز الفنى المعاون كلاً من سامح صالح مدرباً عاماً، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، وأحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مدير المهات.