بالأرقام.. قطر تعلن تفاصيل اليوم السادس من اتفاق تبادل الرهائن

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الأربعاء، إنه سيتم الإفراج عن 30 فلسطينيا، مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة بموجب التزامات اليوم السادس من اتفاق الهدنة.

وكتب الأنصاري، عبر منصة “إكس”، “حسب التزامات اليوم السادس من اتفاق الهدنة، اليوم سيتم الإفراج عن 30 فلسطينيا، مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة. بالإضافة إلى مواطنتين روسيتين و4 تايلنديين خارج إطار الاتفاق تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر”.

وأضاف: “يتضمن الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الاسرائيلية 16 قاصرًا و14 امرأة”.

وتابع: “المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة يتضمنون 5 قصر و5 نساء منهم من مزدوجي الجنسية: قاصر هولندي - ثلاثة ألمان - أمريكية واحدة”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق من اليوم، ان 10 رهائن إسرائيليين و4 تايلانديين في طريقهم لإسرائيل.