ميدو يهاجم منتقدي معتمد جمال: مدرب كبير.. وحزين من ولاد النادي

دافع أحمد حسام "ميدو" عن معتمد جمال المدير الفني للزمالك مشددا على أنه يستحق الحصول على فرصة كاملة في قيادة الفريق.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الكورة بقى فيها حاجات ملوثة كتير، والناس بقت بتدفع لصفحات الفيس بوك عشان تعمل حملات ممنهجة، الجهاز الفني للزمالك بداية من معتمد جمال مرورا لأحمد مجدي وعبد الواحد السيد، ومحمد عبد المنصف والدكتور محمد أسامة كلهم ناس نضيفة ناس شغالة كورة وبس" .



وأضاف: "مباراة اليوم أمام مودرن فيوتشر أثبتت أن معتمد جمال مدرب كبير، ويستخدم الأوراق الخاصة بالفريق، بشكل مميز جدا" .



وواصل: "حزنت بسبب هجوم بعض ولاد النادي على معتمد جمال، فريق مودرن فيوتشر فريق قوي وصعب، واتفاجئ إن بعض ولاد النادي بيهاجموا معتمد جمال، حق معتمد ياخد الفرصة كاملة ولما حد من ولاد النادي يمسك الفريق لازم ندعمه" .