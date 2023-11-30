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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | تعرف على العربات الممنوعة من دخول السعودية.. سيتروين C5 إير كروس بدون أوفر برايس

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تعرف على السيارات الممنوعة من دخول السعودية

تمنع المملكة العربية السعودية بعض السيارات من دخول أراضيها، وتعتبر أغلبية هذه مستعملة تعرضت لحوادث سيتم منع إستيرادها داخل الأراضي السعودية.

 

لفترة محدودة.. سيتروين C5 إير كروس بدون أوفر برايس

تعتبر السيارة سيتروين C5 اير كروس إحدى أبرز سيارات الكروس أوفر المرشحة للاستيراد من الخارج، حيث يبحث العديد من المصريين المغتربين عن شراء سيارات من الخارج واستيرادها للسوق المصري بعد قرار الحكومة المصرية بالإعفاء الجمركي والضريبي لسيارات المواطنين القادمة من الخارج، وخاصة بعد تخفيض قيمة الوديعة الخاصة بها 70%. 

 

للموظفين.. 5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية لشراء سيارة بسعر مناسب نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

 

خصم إلى 70% .. اشترِ أوبل كروس لاند الجديدة

تقدم العلامة التجارية أوبل باقة من أقوى إصدارات الكروس أوفر الرياضية في السوق المصري، والتي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها.

اوبل كروس سيتروين السعودية سيتروين C5 اير كروس أوفر برايس

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