أخبار السيارات | تعرف على العربات الممنوعة من دخول السعودية.. سيتروين C5 إير كروس بدون أوفر برايس

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تمنع المملكة العربية السعودية بعض السيارات من دخول أراضيها، وتعتبر أغلبية هذه مستعملة تعرضت لحوادث سيتم منع إستيرادها داخل الأراضي السعودية.

تعتبر السيارة سيتروين C5 اير كروس إحدى أبرز سيارات الكروس أوفر المرشحة للاستيراد من الخارج، حيث يبحث العديد من المصريين المغتربين عن شراء سيارات من الخارج واستيرادها للسوق المصري بعد قرار الحكومة المصرية بالإعفاء الجمركي والضريبي لسيارات المواطنين القادمة من الخارج، وخاصة بعد تخفيض قيمة الوديعة الخاصة بها 70%.

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية لشراء سيارة بسعر مناسب نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

تقدم العلامة التجارية أوبل باقة من أقوى إصدارات الكروس أوفر الرياضية في السوق المصري، والتي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها.