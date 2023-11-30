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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ينشر صورا من مران ليفربول

صدى البلد

نشرمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر صورا جديدة عبر حسابه بموقع انستجرام.

وظهر محمد صلاح  من مران ليفربول ، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيه.

ولا يزال نادي اتحاد جدة السعودي، يرغب في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعد أن فشل في ضمه من ليفربول خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضي.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى يونيو 2025، ويرغب اتحاد جدة في المحاولة مرة ثانية لضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يرغب الاتحاد في التعاقد مع جوليان وارد المدير الرياضي السابق لليفربول، الذي رحل عن قلعة أنفيلد الصيف الماضي.

ولعب وارد، دورا بارزا في ضم اللاعب الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الصيف الماضي، لكنه رحل عن منصبه بعد شهور قليلة من خلافته لمايكل إدواردز.

ليفربول محمد صلاح أخبار ليفربول

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