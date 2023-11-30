عاجل| الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال بمحيط سجن عوفر

أفادت قناة القاهرة الأخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن عن إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بمحيط سجن عوفر وأحد المصابين حالته خطيرة.

وفي السياق نفسه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه عازم على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، وذلك بعد إطلاق سراح الأمريكية ليئات بينين.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: "لا نزال عازمين على ضمان إطلاق سراح كل شخص احتجزته حماس خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر، بما في ذلك أفيف زوج ليئات".



وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها نجحت في تسهيل إطلاق سراح ونقل 16 محتجزاً لدى حركة حماس في غزة.

وتتولى اللجنة، وهي منظمة محايدة مقرها سويسرا، مهمة تسهيل إطلاق سراح المحتجزين من غزة والفلسطينيين من مراكز الاعتقال في إسرائيل بموجب شروط الهدنة المؤقتة بين الجانبين.