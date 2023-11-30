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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

قصة صحراء عربية شبيهة بالمريخ.. عمر الشريف صور بها “لورنس العرب”

صدى البلد

استكمل عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي جولتهم لاستكشاف وتوثيق معالم صحاري البلاد العربية، وكان أول وجهاتهم صحراء الأردن.

وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان العراقي مصطفى عبدالرحمن، الشهير بـ مصطفى نصيف، خلال تجربته لتوثيق معالم صحاري الأردن.

وقال في بداية الفيديو، انه اختار أولى جولاته صحراء الأردن، ونشر مصطفى نصيف  مقطع فيديو جديد يكشف عن جمال وادي رم. الذي يعتبر واد سياحيٍ طبيعي يقع جنوب الأردن.

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ويتميز بتضاريسه المدهشة وتشكيلاته الصخرية المذهلة. تعتبر هذه المنطقة واحدة من أكثر الصحارى جمالًا في العالم، حيث تتميز جبالها الصخرية بألوانها المتنوعة وتشكيلاتها الجغرافية الفريدة.

تم اختيار وادي رم ليكون جزءًا من قائمة التراث الطبيعي العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو في عام 2011، وهذا يعكس أهمية المنطقة وجمالها الفريد. بالإضافة إلى ذلك، أعلن الاتحاد الفلكي الدولي في مؤتمر صحفي عالمي في عام 2019 تسمية النجم (واسب-80) باسم (بترا)، وتسمية الكوكب الذي يدور حوله باسم (وادي رم). هذا التكريم يعكس أيضًا أهمية المنطقة الفلكية لوادي رم وجمال سماءها اللامتناهية.

وادي رم.. شبيه المريخ على الأرض

وادي رم يعتبر موقعًا شهيرًا لتصوير الأفلام، حيث تم تصوير أفلام عديدة في هذه المنطقة، بما في ذلك فيلم "لورنس العرب" وفيلم "المريخي". يجذب وادي رم صناع الأفلام، خاصة أفلام الخيال العلمي التي تتحدث عن كوكب المريخ، بسبب تشابه تضاريس وادي رم مع تضاريس الكوكب الأحمر. 

أصبحت رؤية المناظر الطبيعية الخلابة لوادي رم، واحدة من أبرز الوجهات السياحية في الأردن، حيث يقصدها السياح من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بتجربة استكشافها واكتشاف جمالها الطبيعي.

تقدم وادي رم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والمغامرات للزوار. يمكن للزوار ممارسة رياضة تسلق الجبال الشاهقة، وركوب المناطيد للاستمتاع بمناظر الصحراء الرائعة من الأعلى، والقيام برحلات على ظهور الخيول والجمال لاستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة، أو استئجار سيارات الدفع الرباعي لاستكشاف المنطقة بطريقة مثيرة ومغامرة.

بالإضافة إلى ذلك، يُقام في وادي رم سنويًا سباق الإبل، وهو الحدث الأول من نوعه في الأردن، حيث يتم عرض جمال الإبل ومهاراتها في سباق مثير. يعتبر هذا السباق فرصة رائعة للزوار للاستمتاع بتجربة فريدة ومشاهدة ثقافة الإبل التقليدية في المنطقة.

التواصل الاجتماعي مصطفى عبدالرحمن الجبال الشاهقة الخيال العلمي

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