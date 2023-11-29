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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مهرجان الأردن لأفلام الطفل يمنح الفيلم المصري راضية جائزة لجنة التحكيم الخاصة

الفيلم الروائي المصريراضية
الفيلم الروائي المصري"راضية"

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان الأردن لأفلام الأطفال في دورته الثانية الذي تنظمة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام،منح الفيلم الروائي المصري"راضية"للمخرجة شيماء طافش،جائزة لجنة تحكيم الأطفال كأفضل فيلم روائي قصير يخص الطفل.


فيلم"راضية"نافس في المهرجان ضمن 12 فيلما روائيا وتحريكيا قصيرا من دول عربية وأجنبية من بينها"سليم"من الأردن،و"طوطم"من هولندا،و"لغز تيسلا"من بلغاريا،و"الرحلة الصفية الفوضوية"من ألمانيا،وفيلمي"أنشودة الربيع"و"السوط الصغير"من الصين،و"رحلة إلى الأرض"من سلوفاكيا،وغيرها من المغرب ومصر وفرنسا وروسيا والجزائر.


وجدير بالذكر أن الفيلم حظى خلال الفترة الأخيرة بالمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية والمحلية،من بينها مهرجان البحرين السينمائي في دورته الثالثة،ومهرجان أبي الجعد السينمائي للسينما والتشكيل في نسخته الثالثة بالمغرب، ومهرجان الرافدين السينمائي الدولي بالعراق في دورته الثانية.


وحصل الفيلم على مدار مشاركاته بالمهرجانات على أكثر من 6 جوائز،كان من بينها حصوله على شهادة تقدير وتنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة المخرجة "عزيزة أمير" التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.


ويسلط فيلم "راضية" الضوء على عدة محاور، من بينها عمالة الأطفال التي صارت أمرا واقعا في حياة معظم الأسر الفقيرة التي تضطر لتشغيل أولادها للمساعدة على المعيشة، ويظهره الفيلم من خلال شخصية"هنا" وهى من أسرة فقيرة فقد لعبتها الدمية،وتحاول أختها الطفلة"راضية" التي تعمل في محل كوافير أن تصنع لها عروسة بديلة بأقل الإمكانيات بسبب ظروفها السيئة،لكن يحصل أمر غير متوقع بالأحداث، الفيلم سيناريو وحوار ديانا الفيشاوي وإخراج شيماء طافش.

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