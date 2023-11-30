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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بجهود الوسطاء.. أول تعليق من المتحدث الإسرائيلي بعد تمديد الهدنة

صدى البلد

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، بعد تمديد الهدنة.

وقال هاجاري عبر تغريدة نشرها علي صفحته بموقع إكس :"وفي ظل جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المختطفين ورهنا ببنود الاتفاق، فإن وقف إطلاق النار سيستمر".

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا يفيد بأن حماس تعلن الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة اليوم الخميس.

وقد قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن استئناف القتال في قطاع غزة سيؤدي إلى نكبة ستلتهم المنطقة بالكامل، وما حدث بين الفلسطينيين والإسرائيليين طوال عقود أثبت أن العنف لايواجه بالعنف.

وأضاف خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حقيقية لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين خط أحمر، وأي خرق للقانون الدولي الإنساني لابد أن يدان فورا، وهذا اختبار لضمائرنا.

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