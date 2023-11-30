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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات نسبية في شوارع القاهرة والجيزة

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الخميس في الشوارع والميادين الرئيسية بعدد من المحافظات.

كثافات مرورية في شارع فيصل

ويشهد ميدان العتبة كثافات مرورية نسبية مستمرة حتى شارع عبد العزيز وتباطؤ لحركة السيارات حتى ميدان طلعت حرب، بينما توجد سيولة مرورية بميدان طلعت حرب مستمرة حتى المتحف المصري، وهناك كثافات مرورية نسبية أعلى كوبري أكتوبر حتى شبرا مصر.

وتوجد كثافات مرورية في شارع فيصل من محطة المريوطية حتى الطوابق إضافة إلى وجود كثافات نسبية حتى محطة العريش وأيضا من محور صفط حتى إشارة جامعة القاهرة.

وعن الحالة المرورية بالإسماعيلية، هناك سيولة مرورية على الطريق الذي يوصل بين الجامعة والأستاد ومجمع المحاكم فضلا عن طريق «الإسماعيلية - بورسعيد»

وفي محافظة سوهاج، توجد كثافات نسبية ليست مؤثرة بطريق عبد المنعم رياض وخاصة أعلى نهر النيل والطريق المؤدي إلى الجامعة.
 

الحالة المرورية الشوارع الميادين الرئيسية المحافظات شارع فيصل كوبري اكتوبر سيولة مرورية

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