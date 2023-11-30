منح درجة الماجستير لأول رسالة علمية تناقش سلامة أغذية المطاعم الشعبية بـ«زراعة سوهاج»

منحت جامعة سوهاج درجة الماجستير للباحثة مايسة محمد إسماعيل المعيدة بقسم علوم الأغذية والتغذية بكلية الزراعة، وذلك بعد مناقشة رسالتها العلمية عن "سلامة أغذية المطاعم الشعبية".

وأشاد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، بموضوع الرسالة وأهميته كونه من الأوراق البحثية المتميزة والتى يتم طرحها للمرة الأولى بالجامعة، بهدف نشر ثقافة سلامة الغذاء بين الطلاب بالمدارس والجامعات، وضرورة تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمطاعم التى تقدم المأكولات الشعبية، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

جامعة سوهاج

وقال الدكتور خلف همام عميد الكلية، إن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة ضمت كلا من، الدكتور بلبل رمضان أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية بجامعة أسيوط (مناقش خارجي)، الدكتور وائل حلمى موسى أستاذ تقنية الأغذية ووكيل كلية الزراعة بجامعة مطروح (مناقش خارجي).

والدكتور محمد عبد الحميد سرور أستاذ علوم الأغذية والتغذية (مشرفا ورئيسا)، والدكتور أبوالحمد السيد مهني أستاذ علوم الأغذية والتغذية ووكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث (مشرفا)، والدكتور السيد على محمود أستاذ علوم الأغذية والتغذية المساعد.