صدمة.. إصابة جديدة تضرب نجم النادي الأهلي

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً صادم لجمهور النادي الأهلي عبر فيسبوك.

وكتب: “إصابة جديدة تضرب رضا سليم اللاعب المغربي تعرض للإصابة بمزق في العضلة الأمامية خلال تنفيذه برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الكسر بعظمة الترقوة”.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة يوم الأربعاء، لالتقاط أنفاس قبل أن يعود الفريق لاستئناف التدريبات صباح اليوم الخميس، والتوجه إلى المطار للسفر إلى تنزانيا إستعدادا لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمقررة السبت المقبل.