حملات تفتيشية في البحر الأحمر لضمان جودة السلع الغذائية وسلامتها

شهدت محافظة البحر الأحمر في إطار التزام محافظة البحر الأحمر بتوجيهات اللواء عمرو حنفي، حملات تفتيش مكثفة على محلات البحر الأحمر بهدف ضمان جودة وسلامة السلع الغذائية المتاحة للاستهلاك البشري. قادت هذه الحملات إلى تحقيق نتائج إيجابية تعكس التزام السلطات المحلية بصحة وسلامة المواطنين في المنطقة.

ووفقًا للتقرير الذي أورده مدير مديرية التموين بالبحر الأحمر، فقد أسفرت الحملات عن تحرير 24 محضرًا بسبب عدم إعلان الأسعار، و8 محاضر بسبب عدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى محضر واحد بسبب بيع بأسعار متفاوتة عن السعر المحدد.

تمت مراجعة المخابز البلدية أيضًا خلال هذه الحملات، حيث أدت الجولات إلى تحرير محضرين بسبب عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر آخر بسبب عدم وجود قائمة تشغيل للمخبوزات.

يعكس هذا النجاح التام التزام المحافظة بضمان جودة السلع الغذائية وسلامتها، مما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في المنطقة. وتؤكد السلطات المحلية استمرار هذه الحملات كجزء من جهودها المستمرة لضمان توافر سلع غذائية عالية الجودة للمجتمع.