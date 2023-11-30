وزير الخارجية بـ«COP28»: استمعنا لجميع الأصوات من المؤسسات المالية لتسليط الضوء على التكيف المناخي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية: "قد استمعنا إلى جميع الأصوات من المؤسسات المالية لتسليط الضوء على التكيف المناخي.

وأضاف السفير سامح شكري وزير الخارجية، خلال كلمته اليوم: “توصلنا إلى نتائج إيجابية خلال رئاسة مصر لقمة المناخ ”كوب 27"".

وفي سياق متصل، صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن سامح شكري وزير الخارجية توجه ، الأربعاء، فور مشاركته فى جلسة مجلس الأمن الوزارية الخاصة بالوضع فى قطاع غزة بنيويورك، إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، لتسليم رئاسة الدورة الـ 28 لمؤتمر المناخ COP28 إلى دولة الإمارات عقب انتهاء ولاية الرئاسة المصرية للدورة 27.