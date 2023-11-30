أمريكا تطالب إسرائيل بمشاركتها الخطط العسكرية في جنوب غزة

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الخميس، إن أمريكا تريد من إسرائيل مشاركتها الخطط العسكرية في جنوب غزة.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن غدا هو اليوم الأخير للهدنة في غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن واشنطن تؤيد إسرائيل بقوة وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها.

وكان قد وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فجر الخميس إلى تل أبيب، للاجتماع بالقادة الإسرائيليين لمناقشة تمديد الهدنة المؤقتة وتعزيز المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال مسؤول فلسطيني إن بلينكن، الذي يقوم بزيارته الثالثة للمنطقة منذ هجوم "حماس" في7 أكتوبر على إسرائيل، من المتوقع أن يزور الضفة الغربية المحتلة حيث من المرجح أن يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت مصادر عبرية، إن “مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، بدأ مناقشات مصيرية بشأن اتفاق الهدنة في قطاع غزة”.