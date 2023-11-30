مساء الجمعة.. قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق فيصل بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: "عمرو بن العاص٢، صلاح أبو حسين ٣، المنشية" وذلك لمدة ٨ ساعات، بدءاً من الساعة العاشرة مساء غدا الجمعة الموافق وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال مشروع محور عمرو بن العاص، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بالخط قطر ٤٠٠ مم بشارع منشآة البكاري، والمتعارض مع مسار المحور.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.