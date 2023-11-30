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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد المقاومة.. بيان عاجل من حماس بشأن هجوم القدس

حماس
حماس

أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الخميس، بيانا بشأن الهجوم الذي شهدته مدينة القدس المحتلة والذي أدي إلى مصرع 3 إسرائيليين.

وقالت حركة حماس في بيانها: "نزف شهيدينا القساميين (المنتمين إلى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس) مراد وإبراهيم النمر ونبارك عملية القدس البطولية". 

ودعت حركة حماس في بيانها إلى تصعيد المقاومة أمام الاحتلال الإسرائيلي في كل المدن المحتلة في فلسطين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن منفذي عملية إطلاق النار في القدس هما الشقيقان مراد نمر (38 عاما) وإبراهيم نمر (30 عاما) من بلدة صور باهر.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الشقيقين الفلسطينيين كانا أسيرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتم تحريرهما، وينتميان إلى حركة حماس.

وقد أعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 في الهجوم المسلح عند المدخل الشمال الغربي للقدس.

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