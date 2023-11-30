أهالي عرب الحصار بالصف ينظمون ملتقى في حب مصر لدعم السيسي

نظم أهالي قرية عرب الحصار البحرية التابعة لمركز الصف، بمحافظة الجيزة، ملتقى في حب مصر لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ديوان العمدة أشرف الترباني، عمدة القرية الرسمي، وذلك بحضور جمع كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة .

وبدأ الملتقى بكلمة العمدة أشرف الترباني، عمدة القرية، متحدثا عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة والتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه هو المرشح الوحيد الذي يستحق التصويت له ويستحق أن يتولى رئاسة مصر لفترة جديدة ليكمل مسيرة الإنجازات ولما نفذه من إنجازات ضخمة على أرض الواقع، مؤكدا أن قرى مركز الصف سيشهد أكبر مشاركة من الناخبين في الانتخابات الرئاسية، لما لديهم من وعي سياسي وخاصة لدى الشباب .

وتحدث في الملتقى الإعلامي وليد سلام، المستشار الإعلامي للاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، راصدا أبرز الإنجازات التي حدثت على أرض الواقع منذ عام 2014 وحتى اليوم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي طرح مبادرة 100 مليون صحة والتي استطاعت القضاء على فيروس سي والذي كان يتسبب في وفاة 40 ألف شخص سنويا قبل عام 2014، موضحا أن المبادرة استطاعت توفير العلاج بالمجان للمرضى وعلاج أكثر من 6 مليون مواطن حتى أصبحت نسبة الإصابة في مصر صفر، وأصبحت مصر خالية من فيروس سي نهائيا، مضيفا أن الدولة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لما يقارب الـ 60% حيث تم زراعة 3.65 مليون فدان العام الماضي، وتم إنشاء ما يقارب الـ 80 صومعة لتخزين القمح تتسع لـ 3.5 مليون طن، وستزيد السعة التخزينية إلى 5 مليون طن الفترة القادمة .

وأضاف سلام، أن الدولة أنشأت 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة تضم أكثر من 5 آلاف وحدة إنتاجية، توفر 48 ألف فرصة عمل، كما أنشأت الدولة 4 مدن صناعية جديدة وهي مدينة الجلود بالروبيكي، مدينة الدواء بالخانكة، مدينة الأثاث بدمياط، مدينة الرخام بالجلالة، كما نفذت الدولة 17 ألف كيلومتر من الطرق منها 7 آلاف طريق جديد وتطوير وازدواج 10 الاف طريق أخرى، وقامت بتوصيل الغاز لنحو 8.2 مليون وحدة سكنية، بتكلفة بلغت نحو 40 مليار جنيه لتقليل استيراد البوتاجاز .

وتحدث الإعلامي محمد عبدالظاهر، الملقب بشاعر العرب، أن الدولة قامت ببناء 1.5 مليون وحدة سكنية، بتكلفة 750 مليار جنيه، وقضت على العشوائيات، إضافة إلى إنشاء قناة السويس الجديدة والتي اختصرت وقت مرور السفن إلى أقل من 11 ساعة بعد أن كانت تستغرق أكثر من يوم، فزادت إيرادات قناة السويس إلى 9.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، ومتوقع أن تصل لـ 10.5 مليار دولار العام الجاري .

وتابع عبدالظاهر، أن الدولة استطاعت استصلاح أراضي جديدة في توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة وسيناء والريف المصري بلغت 4 مليون فدان، تم تنفيذ 1.7 مليون فدان وخلال عامين ستضاف 2.3 مليون فدان أخرى، كما أن مصر أصبحت من أكبر دول العالم في مشروع الصوب الزراعية بمساحة 100 ألف فدان صوب، كما استطاعت الدولة إنشاء 120 ألف فصل جديد وتأهيل 4300 مدرسة، وأصبحت عدد الجامعات في مصر 96 جامعة بعد أن كانت 50 جامعة في 2014.

وحضر الملتقى، المستشار عربي زيادة، المستشار عاطف أبو صبيح، المستشار إبراهيم أبو عطية، المستشار صبري أبو خمس، المستشار فوزي حماد، المحاسب أحمد أبو عبدالله، المستشار أحمد زيادة، وكبار عائلات قرية عرب الحصار البحرية ،وجمع غفير من أهالي القرية والقرى المجاورة .