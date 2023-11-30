بلينكن لنتنياهو: ضرورة حماية المدنيين جنوب غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد لنتنياهو ضرورة حماية المدنيين جنوبي غزة إذا استؤنف القتال.

وشكر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، على دعمه في القضاء على حماس.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، عبر حسابة على منصة إكس، إن نتنياهو يعتزم مناقشة المرحلة التالية من الحرب في غزة مع بلينكن.

ويزور وزير الخارجية الأمريكي إسرائيل اليوم الخميس للقاء قادة إسرائيليين ويشارك في اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي.