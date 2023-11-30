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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق COP28.. الإمارات تعلن المساهمة بـ100 مليون دولار في صندوق كوارث المناخ

COP28 في الإمارات
COP28 في الإمارات

أعلنت دولة الإمارات مستضيف قمة المناخ، اليوم الخميس، أنها ستشاهم أيضا بمبلغ 100 مليون دولار في ترتيبات صندوق كوارث المناخ.

وفي الساعات الأولى من اليوم الأول للقمة، نجحت رئاسة مؤتمر المناخ COP28 في تبني قرار تنفيذ إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف COP28 بعد اعتماد قرار "تشغيل" الصندوق: "أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي، إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا".

وانطلقت، اليوم الخميس، أعمال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP28" في دولة الإمارات العربية، والذي سيقام في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

ويشارك أكثر من 70 ألف مندوب من دول العالم في مؤتمر المناخ في الإمارات "COP28"، وسيحاول الوزراء والمسؤولون رفيعو المستوى من 198 دولة صياغة اتفاق حول كيفية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل عاجل من أجل إبقاء درجات الحرارة العالمية عند مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

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