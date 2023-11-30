رئيس الامارات يلتقي عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في "كوب 28"

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، اليوم الخميس، سانتياغو بينيا رئيس جمهورية باراغواي و الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا و دينغ شيو شيانغ الممثل الخاص لرئيس جمهورية الصين ، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي بدأت أعماله اليوم في مدينة إكسبو دبي.



وبحث بن زايد والضيوف العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حسبما قالت وكالة الأنباء الإماراتية.



و تطرقت اللقاءات إلى مؤتمر الأطراف "كوب 28" وأهمية التعاون والعمل الجماعي بين مختلف الأطراف المشاركة للخروج بنتائج نوعية تعطي دفعة قوية لمسار العمل المناخي بما يصب في مصلحة الجميع في العالم.