بشرى لجماهير الزمالك قبل لقاء سوار الغيني

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن الموافقة على حضور 15 ألف مشجع من جماهير نادي الزمالك في مباراة سوار الغيني.

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الزمالك يحصل علي موافقة بحضور 15 ألف مشجع لمباراة الفريق أمام سوار الغيني في الكونفيدرالية ".

يستعد الزمالك لمواجهة فريق سوار الغيني في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية. يأتي هذا بعد فوز الزمالك في المباراة الافتتاحية على أبو سليم الليبي بهدف سجله يوسف أوباما.

تقام المباراة على استاد السلام بالقاهرة، وتم التوصل إلى اتفاق بين الزمالك وفريق سوار لإقامة اللقاء على هذا الاستاد. وكانت بداية مشوار سوار في البطولة قد تسببت في خسارته أمام ساجرادا الأنجولي بنتيجة 2-0.