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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

صحح قراءتك.. 33 مسجدا ضمن برنامج ختم تلاوة القرآن الكريم

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة

تطلق وزارة الأوقاف اليوم الخميس 30/11/2023م برنامج ختم القرآن الكريم تلاوة تحت عنوان : "صحح قراءتك"، وذلك خدمة للقرآن الكريم وحرصًا على عمارة المساجد بتلاوته وختمه بصورة منتظمة. 

33 مسجدًا تشارك في برنامج ختم القرآن الكريم تلاوة تحت عنوان : "صحح قراءتك"

 في ثلاثة وثلاثين مسجدًا كمرحلة أولى، وستكون المشاركة متاحة للمساجد الكبرى التي لها أئمة يتميزون مع إتقان التلاوة بحسن الأداء الصوتي ، على أن ترشح المديرية مع كل إمام أساسي إمامًا من أئمة أقرب المساجد ليقوم مقامه حال وجود عذر طارئ لإمام المسجد المشارك في ختم القرآن الكريم. 

فعلى المديريات الراغبة في التوسع في مساجد ختم القرآن الكريم مخاطبة رئيس القطاع الديني بطلبها لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وستكون المشاركة مفتوحة لجمهور المصلين بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس، بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه.

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عقد 1061 لقاء بالبرنامج التثقيفي المشترك بين وزارتي الأوقاف والتعليم بمحافظات الجمهورية

في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تم عقد (1061) لقاء ضمن فعاليات البرنامج التثقيفي المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمدارس، وذلك على النحو التالي: 60 لقاء بمديرية البحر الأحمر، 51 لقاء بمديرية قنا، 14 لقاء بمديرية أسوان، 5 لقاءات بمديرية الإسماعيلية، 125 لقاء بمديرية القليوبية، 15 لقاء بمديرية شمال سيناء، 246 لقاء بمديرية القاهرة، 43 لقاء بمديرية الجيزة، 60 لقاء بمديرية مطروح، 17 لقاء بمديرية كفر الشيخ، 13 لقاء بمديرية بورسعيد، 57 لقاء بمديرية الفيوم، 141 لقاء بمديرية الدقهلية، 22 لقاء بمديرية البحيرة، 44 لقاء بمديرية الإسكندرية، 51 لقاء بمديرية الأقصر، 16 لقاء بمديرية الشرقية، 19 لقاء بمديرية السويس، 58 لقاء بمديرية الغربية، 4 لقاءات بمديرية بني سويف، وذلك للمراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية، بمختلف مراكز المحافظات.
جدير بالذكر أن البرنامج التثقيفي بالمدارس مستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2023م، بمشاركة نخبة من السادة العلماء أئمة المساجد بجميع المحافظات.

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