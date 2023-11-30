أستاذ علاقات دولية: التحركات المصرية فكت الحصار عن قطاع غزة

علق الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، على دعوة وزير الخارجية سامح شكري حضور مؤتمر cop28 للوقوف دقيقة حدادا على ضحايا غزة.

وقال حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، إن الدولة المصرية تتحرك منذ اللحظة الأولى لرفع المعاناة عن الأشقاء فى قطاع غزة.

التحركات المصرية

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن التحركات المصرية فى ظل العدوان الغاشم على قطاع غزة نجحت فى حلحلة الكثير من الإشكاليات، منها فك الحصار على قطاع غزة وإدخال المساعدات.

وأكد الدكتور حامد فارس، أن التحركات المصرية أسفرت عن تغير الموقف الدولي الداعم للاحتلال الإسرائيلي.