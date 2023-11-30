إعادة الرهائن | طلب رسمي من رئيس إسرائيل لنظيره الإماراتي

التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اليوم الخميس، بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتزوج في أبو ظبي على هامش مؤتمر "كوب 28"، الذي تستضيفه الإمارات.

وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي، أن لقاء هرتزوج وبن زايد، جاء كجزء من جهود إسرائيل لتأمين عودة الرهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأكد مكتب هرتزوج أنه طلب من رئيس الإمارات، استخدام "ثقله الدبلوماسي الكامل" للمساعدة في إعادة الرهائن، في حين شدد بن زايد على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتستضيف دولة الإمارات، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.