مؤسس مبادرة صوتك وطن: المشاركة في العرس الانتخابي من أعظم حقوق الفرد

قال د.عيد عبد الهادي الأمين العام المساعد للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، ومؤسس مبادرة "صوتك وطن" للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، إن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعمل على تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان من خلال أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن.



وأضاف عبد الهادي، خلال بيان له، أن المشاركة ليس الهدف الأساسي منها صناديق الإقتراع وإنما هناك أهداف أهم، وهي توجيه رسالة للرئيس القادم بأن طرح المرشحين الآخرين نال قبولًا لدى عدد من المواطنين وهو ما سيأخذه في اعتباره أثناء فترته الرئاسية، وكذلك من أجل إعلاء الديمقراطية التى نطالب بها دائمًا حيث أول خطوة نحوها المشاركة.

وأوضح أن المصريين بالخارج سيكونوا خير سفراء لمصر؛ من خلال الإقبال الكثيف والاحتشاد فى مظهر حضارى مشرف أمام لجان الانتخابات بمقر البعثات الدبلوماسية المنتشرة فى 121 دولة حول العالم.

وأشار إلى، أن الدولة المصرية لديها الكثير من الفرص التي يجب أن يتمسك بها الشباب، وأنه مطلوب من الشباب المصري أن يشارك في تجربة الانتخابات التي ينالها مرة واحدة فقط أثناء المرحلة الجامعية، وألا يتأثر بالأصوات المغرضة التي تحبط من همته أو حماسه في المشاركة.



وأضاف عيد عبد الهادي، أن كل محاولات النيل من مصر فشلت وما زال التربص مستمرًا وما نراه على حدودنا يشبه الحزام الناري، ولكن لا خوف على مصر بقوة قيادتها وجيشها وشعبها، داعيا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، نعم للوعي والمشاركة والبناء نمضي سويًا لبناء الوطن.

ولفت مؤسس مبادرة "صوتك وطن، إلى أن المشاركة فى العرس الانتخابي من أهم حقوق الفرد وأعظمها فى الحياة الديمقراطية لكي نجعل هذه الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية تشهد تعددية وتنوعًا واختلافًا، دون تجاوز أو تجريح ، قائلا :" شارك واختار ما أردت.. لكن لا يفقدك وطنك فى يوم يطلبك فيه، فالأوطان تبنى بالأبناء، والاحتشاد أمام الصناديق يمنع طمع الأعداء".