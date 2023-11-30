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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

2 ديسمبر.. افتتاح المركز الثقافي اللبناني الماروني بالإسكندرية

المطران جورج شيحان
المطران جورج شيحان

أعلن  المطران جورج شيحان راعي أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والزائر الرسولي على شمال أفريقيا عن افتتاح "المركز الثقافي اللبناني الماروني" في الثاني من ديسمبر المقبل بمدينة الإسكندرية، وذلك إيمانا بدور المراكز الثقافية في رسم طريق ثقافي وفكري مستنير للشباب وتوظيف طاقتهم الإبداعية في عمليات التنمية المجتمعية. 
وسيضم المركز العديد من النشاطات التي تناقش القضايا المجتمعية، على أن يبدأ أول نشاطاته بعقد صالون ثقافي بعنوان "المواطنة متعددة الثقافات" عقب حفل الافتتاح مباشرة.
وذكر بيان صادر اليوم عن المركز الثقافي المارونى أن هذا الصالون سيعقد شهريا بحضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية؛ لمناقشة القضايا المجتمعية ومنها:   أهمية المشاركة المجتمعية الإيجابية للشباب كقيمة من قيم المواطنة،  والحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية لدى الشباب.
كما يهدف إلى تعزيز التنوع الثقافي في المجتمع،  وحث الشباب على الانفتاح على وجدانه وأحلامه،  وطرق التعبير عن آراء الشباب ومدى تقبلهم للآخر.
وأوضح سيادة المطران جورج  أن فكرة الصالونات الثقافية جاءت بهدف خلق مساحة آمنة من الحوار في إطار عدم التمييز واحترام حرية التعبير، مؤكدا أن مخرجات تلك اللقاءات ستساهم في حل القضايا المطروحة ورسم خارطة طريق ثقافي وفكري مستنير للشباب، وتعزيز قيم الحوار والتفكير  الحر المبدع لديهم؛ ليكون المركز منارة ثقافية ترسخ تلك المعتقدات لدى الشباب.

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