شوقي علام: دار الإفتاء مستقلة منذ مارس 2013

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء مستقلة ولا يملي عليها أحد رأيًا أو قولًا أو ماذا ستفعل وذلك منذ تاريخ 34 مارس 2013 وحتى وقتنا الحالي يوجد استقلال تام، فأنت تفعل ما يمليه عليك صحيح الدين وما يمليه عليك الضمير العلمي والواقع.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المفتي مكون من 3 أشياء الأول فهمه وتلقيه العلم وتكوين العقل ويسبقها سنوات من العلم والدراسة، وإجراء الحوار بين المذاهب المتعددة من المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية وغيرها من المذاهب المطروحة وبعدها ينزل لأرض الواقع بأفكاره من واقع المجتمعات.

وأكد أن المفتي يحتاج للعلوم الأخرى لايجاد العلاقة المفقودة بين علم الشرع والعلوم الأخرى ليصل لمرحلة الاكتمال ولذلك يتصل بعلم الاجتماع والطب وغيرها من العلوم.

وأوضح أن المفتي لن يعيش منفصلًا عن الواقع وإلا كانت الفتاوى مبتورة وإذا لم يفهم المفتي الواقع بكل أبعاده والآلات التي يرتبها الحكم الشرعي لهذا الواقع وهي عملية ذهنية معقدة.