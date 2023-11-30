عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوقي علام: دار الإفتاء مستقلة منذ مارس 2013

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء مستقلة ولا يملي عليها أحد رأيًا أو قولًا أو ماذا ستفعل وذلك منذ تاريخ 34 مارس 2013 وحتى وقتنا الحالي يوجد استقلال تام، فأنت تفعل ما يمليه عليك صحيح الدين وما يمليه عليك الضمير العلمي والواقع.

شوقي علام يوضح مفهوم السياسة الشرعية .. فيديو

شوقي علام: تدشين مركز سلام لدراسة الإسلاموفوبيا وتقديم صورة صحيحة عن الإسلام

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المفتي مكون من 3 أشياء الأول فهمه وتلقيه العلم وتكوين العقل ويسبقها سنوات من العلم والدراسة، وإجراء الحوار بين المذاهب المتعددة من المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية وغيرها من المذاهب المطروحة وبعدها ينزل لأرض الواقع بأفكاره من واقع المجتمعات.

 

وأكد أن المفتي يحتاج للعلوم الأخرى لايجاد العلاقة المفقودة بين علم الشرع والعلوم الأخرى ليصل لمرحلة الاكتمال ولذلك يتصل بعلم الاجتماع والطب وغيرها من العلوم.

 

وأوضح أن المفتي لن يعيش منفصلًا عن الواقع وإلا كانت الفتاوى مبتورة وإذا لم يفهم المفتي الواقع بكل أبعاده والآلات التي يرتبها الحكم الشرعي لهذا الواقع وهي عملية ذهنية معقدة.

شوقي علام دار الإفتاء المفتي اخبار التوك شو الفتوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

راح بلّغ إدارة النادي | رسالة مثيرة من مصطفى الزناري لـ الزمالك

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: جهود مصرية مكثفة لتمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين

إبراهيم سعيد: ضياع حقوق الزمالك في إمام عاشور خطأ مجلس الإدارة

بـ 90 ألف جنيه .. اركب أرخص سيارة هاتشباك من تويوتا

للمصريين بالخارج.. طريقة التصويت الصحيحة في الانتخابات الرئاسية 2024

طبيخ في الحصة الأولى| تفاصيل إحالة مدير مدرسة للتحقيق.. الموظفون بيقطفوا ملوخية

الأنبا إرميا: الرئيس السيسي عمل على ترسيخ مبادئ عدم التمييز والوطنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الفن المصري بالأسود في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الفطير بالسكر

بعد خبر زواجها.. شاهد إطلالات ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

بيشغلوا دماغهم على المصريين.. رضوى الشربيني تسخر من شركة مشروبات غازية

فيديو

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

هجوم القدس .. رد فعل إسرائيل وتفاصيل م.قتل رجل دين كبير

التسجيل ينتهي خلال أيام .. اعرف شروط حج الجمعيات وطريقة التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ