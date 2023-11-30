شوقي علام: تدشين مركز سلام لدراسة الإسلاموفوبيا وتقديم صورة صحيحة عن الإسلام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه تم ترجمة كتاب "التأسلم السياسي" باللغة الإنجليزية، ليصل للآخر لتصحيح الأفكار المغلوطة، مؤكدًا أنه تم العمل على الإسلاموفوبيا.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم العمل على الإسلاموفوبيا على شقين الأول إنشاء مركز ملتقى لعلماء الأمة لوضع برامج عملية ومنهجية للإقليات بالخارج، وتم إطلاقه يوم المؤتمر الأخير لدار الإفتاء يوم 18 و19 أكتوبر الماضي.

وأكد أن هذا المركز هو تتويج لأفكار سابقة للإلتقاء مع الآخر ويضم علماء الأمة الذين أوجدوا برامج للأقليات التي تعيش في الخارج، لوضع برامج علمية ومنهجية لها ، مشيرًا إلى أنه تم تدشين مركز “سلام” لدراسة الإسلاموفوبيا وتقديم صورة صحيحة عن الإسلام.

