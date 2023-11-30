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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شوقي علام يوضح مفهوم السياسة الشرعية .. فيديو

شوقي علام
شوقي علام

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه من المفترض أن يكون العالم مساند للدولة.

 

كيف تصدت دار الإفتاء للجماعات المتطرفة؟.. شوقي علام يجيب

شوقي علام لـ الشاهد : الجماعات المتطرفة تستخدم الدين للوصول لغرض سياسي

 

وأكد الدكتور شوقي علام، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الخلافات التي تقع بين العلماء والدولة عبر الأزمنة هي خلافات سياسية في المقام الأول وليس خلافات دينية، أي أنه لم يوجد والي من الولاه أو رئيس أو حاكم قال من قبل أغلقوا المساجد وأبيحوا القتل، لذا مساندة العلماء للدولة أمر نصت عليه الشريعة.

 

وتابع:" قمنا بجمع ما كتب في السياسة الشرعية في الجزء الأول من القرن العشرين، ووجد أن الجزء الذي يتعلق بتدخل الدولة في تحقيق مصالحها ودفع المفاسد عنها يندرج تحت قائمة ما لا نص فيه، وذلك لأن هناك أحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان وتكون محل الاجتهاد وفق المصالح الدولية والعرفية في هذا التوقيت، ولكن الأحكام التي نص عليها القرآن لا يمكن أن يكون فيها تغيير".

شوقي علام المفتي مفتى الجمهورية السياسة اخبار التوك شو

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