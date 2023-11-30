حزب مصر أكتوبر يشارك في فعاليات مؤتمر "صوت غزة من الإسماعيلية"|صور

شارك وفد من حزب مصر أكتوبر، مساء اليوم، في مؤتمر "صوت غزة.. من الإسماعيلية"، الذي ينظمه مجلس القبائل والعائلات المصرية، بمشاركة حزب مستقبل وطن، وتنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من قيادات الكيانات والقوى السياسية، ولفيف من القيادات التنفيذية والإعلاميين.

ومن الوفد المشارك في المؤتمر، الدكتور أحمد خالد مساعد رئيس الحزب لشئون التخطيط والسياسات، والدكتور محمد عزت مساعد رئيس الحزب لشئون التطوير والعلميات بالحزب، والدكتور أحمد قطب، مساعد رئيس الحزب لشئون العلاقات الدولية بالحزب، والدكتور محمد هدهد، مساعد أمين التنظيم للحزب، والدكتور عماد عطية، أمين أمانة التضامن الاجتماعي والتأمينات الإجتماعية.

وأكد الوفد على أن الدولة المصرية قدمت الكثير في ملف دعم القضية الفلسطينية، ولعل آخره نجاح الوساطة المصرية القطرية في تمديد الهدنة بقطاع غزة لمدة يومين إضافيين بعد اتفاق بين حماس وإسرائيل.

وأشار الوفد إلى أن موقف الدولة المصرية واضح وثابت ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القيادة السياسية تحرص دائما على دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية.