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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس مركز أشمون: 1079 مشروعا بحياة كريمة في 54 قرية

خالد النمر رئيس مركز
خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون

قدم الإعلامي جابر القرموطي، حلقة خاصة ببرنامج "مانشيت"، على قناة سي بي سي، من قرية شما أول قرية نموذجية بمحافظة المنوفية، وتم استعراض إنجازات مبادرة "حياة كريمة" فى القرية وكيف تغير الواقع في شما لتصبح القرية النموذجية.

وفي نفس السياق أكد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، أن ما تحقق في مركز اشمون بمحافظة المنوفية تخطى حدود الحلم .

وأشار" النمر"، إلى أنه تم إنشاء 1079 مشروعا من جميع مشروعات حياة كريمة على مستوى 54 قرية يتكون منها مركز أشمون، مشيرا إلى أن قرية شما هي القرية النموذجية على مستوى المحافظة.

واستطرد رئيس مركز ومدينة أشمون، خلال لقاء ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، أن مجمع الخدمات في قرية شما على مساحة ألف متر وتم البدء فيه عام 2021، وتم تشغيل القطاعات التي تقدم الخدمات للمواطنين.

 

اشمون حياة كريمة جابر القرموطي مانشيت قرية شما

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