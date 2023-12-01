إبراهيم سعيد: أداء زيزو مع المنتخب "وحش" والنجم يلعب في أي مكان

قال إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، إن سبب هجومه على أحمد زيزو لسوء أدائه مع المنتخب الوطني رغم كونه أحسن لاعب في الدوري المصري، متسائلا "زيزو وحش مع المنتخب وهل نقعد محمد صلاح عشان في المنتخب عشان زيزو يظهر بشكل كويس".

وأكد إبراهيم سعيد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن النجم يستطيع اللاعب في أي مكان ولا يقتصر دوره على مهمة أو مكان محدد في الملعب فقط، معقبا:" وزيزو نجم في الدوري ولكن مشوفتش على المستوى الدولي كويس".

كلاعب مفيش أي إضافة

وتابع: "مكنتش اتوقع زيزو يلعب كده مع المنتخب وهو كلاعب مفيش أي إضافة مع المنتخب الوطني ومستواه وحش وأيضا حسين الشحات لم يضف للمنتخب ولكن مخدش نفس فرصة زيزو من اللعب مع المنتخب".

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