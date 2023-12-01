عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم سعيد: أداء زيزو مع المنتخب "وحش" والنجم يلعب في أي مكان

زيزو
زيزو

قال إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، إن سبب هجومه على أحمد زيزو لسوء أدائه مع المنتخب الوطني رغم كونه أحسن لاعب في الدوري المصري، متسائلا "زيزو وحش مع المنتخب وهل نقعد محمد صلاح عشان في المنتخب عشان زيزو يظهر بشكل كويس".

وأكد إبراهيم سعيد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن النجم يستطيع اللاعب في أي مكان ولا يقتصر دوره على مهمة أو مكان محدد في الملعب فقط، معقبا:" وزيزو نجم في الدوري ولكن مشوفتش على المستوى الدولي كويس".

 كلاعب مفيش أي إضافة

وتابع: "مكنتش اتوقع زيزو يلعب كده مع المنتخب وهو كلاعب مفيش أي إضافة مع المنتخب الوطني ومستواه وحش وأيضا حسين الشحات لم يضف للمنتخب ولكن مخدش نفس فرصة زيزو من اللعب مع المنتخب".

https://www.youtube.com/channel/UCzWdc0aUo0IDk5ysLrt04hw/live?app=desktop

إبراهيم سعيد الإعلامية أسما ابراهيم المنتخب الوطني برنامج حبر سري حسين الشحات قناة القاهرة والناس محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

راح بلّغ إدارة النادي | رسالة مثيرة من مصطفى الزناري لـ الزمالك

ترشيحاتنا

رئيس شركة العاصمة الإدارية: أصولنا على الأرض تتخطى 300 مليار جنيه

برباعية نظيفة.. صلاح يقود ليفربول للتأهل بالدوري الأوروبي

المستشار بنداري: متابعة لحظية لتذليل أية عقبات في الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

إبراهيم سعيد: أداء زيزو مع المنتخب "وحش" والنجم يلعب في أي مكان

مفاجأة سارة لجمهور الزمالك قبل مباراة سوار الغيني

لحظة إدلاء أول طاقم بعثة دبلوماسية مصرية بأصواتهم في انتخابات الرئاسة|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز النسخة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

دواء جديد لمصابي النخاع الشوكي.. يعيد الحياة للقدم

نجمات الفن المصري بالأسود في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الفطير بالسكر

فيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

هجوم القدس .. رد فعل إسرائيل وتفاصيل م.قتل رجل دين كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ