رئيس شركة العاصمة الإدارية: أصولنا على الأرض تتخطى 300 مليار جنيه

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، إن الشركة حققت أرباح 23 مليار جنيه قبل الضرائب وبعد الضرائب 18.5 مليار جنيه في الميزانية الأخيرة، فضلا عن الثروة العقارية للشركة، إذ أن أصول الشركة تتخطى 300 مليار جنيه.

رئيس شركة العاصمة الإدارية يتحدث عن الشركة

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع من خلال قناة "أون"، أن الشركة توفر عربات المطافي بالكامل من خلال إدارة قوات الحماية المدنية، إذ أن الشركة تأتي بأحدث سيارات وأدوات للحماية المدنية، وتم طلب 25 سيارة للوصول خلال الأشهر المقبلة.

وتابع رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن الشركة لديها حصيلة دولارية مميزة تكفي الاحتياجات، ويتم الطلب من البعض أن يكون التحصيل بالدولار إذا أمكن، موضحا أنه يتم إنشاء محطة مياه خاصة بالعاصمة الإدارية بتكلفة 30 مليار جنيه بتمويل كامل من الشركة بمعدات مستوردة من الخارج.

ولفت إلى أن الشركة تجهز طرح في الوقت الحالي ولكن الأمر يتطلب بعض المتطلبات من الرقابة المالية، ومن المتوقع قبل 30 يونيو المقبل ستكون الشركة جاهزة للطرح.