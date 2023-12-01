الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق عن سعي نادي الزمالك، لإبرام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة في شهر يناير المقبل.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" " الزمالك بصدد ضم مروان حمدي لاعب النادي المصري البورسعيدي في صفقة قيمتها 20 مليون جنيه".

وأضاف: "نادي الزمالك يرغب في عودة مروان حمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد الأزمة الاخيرة مع إدارة النادي البورسعيدي والجماهير".

وعلي جانب آخر يخوض الزمالك مباراة مهمة مع نظيره سوار الغينى في التاسعة مساء الاحد المقبل على ستاد السلام فى مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.