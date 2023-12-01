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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح معرض استيعادى للفنان الراحل "جميل شفيق" بقاعة أفق.. الاثنين

صدى البلد

ينظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، معرض استيعادى للفنان التشكيلى الراحل "جميل شفيق"، وذلك بقاعة أفق بجوار متحف محمود خليل وحرمه، وذلك يوم  الاثنين الموافق 4 ديسمبر الجارى في تمام الساعة السابعة مساء، ويستمر المعرض حتى 3 يناير 2024 يومياً من الساعة 10 صباحاً، وحتى الساعة 9 مساءً، ما عدا الجمعة.

وتقدم أفق للفنون، أعمال فنية للفنان جميل شفيق تعرض للمرة الأولى، بالإضافة إلى تقديم  مجموعة عريضة من سكتشاته التي كتبت محطات هامة في تاريخ مصر، من النوبة ورحلة ما قبل افتتاح السد العالي،و كابتن غزالي والمقاومة الشعبية في السويس.

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كما تقدم قاعة أفق، مشواره الفني الطويل الغزير بمراحله المتنوعة منذ أول سكتشات التحضير لمشروع تخرجه من الفنون الجميل عن سيرك الحلو حتى آخر الرحلة.

وقدم الفنان الراحل جميل شفيق عالمًا خاصًا به فهو من حدد سماته وفلسفته، وهذا ما جعل أعماله الفنية لها قيمة كبيرة، وشارك شفيق فى العديد من المعارض الفنية الجماعية، كما أنه أقام معارض فنية قيمة خاصة به، من بينها المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة (21) 1990، معرض مشترك رسوم أبيض وأسود 1990 المشربية، المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( 26 ) 1999، المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة (28) 2003، معرض الرسوم الصحفية الدورة الأولى بقصر الفنون مارس 2004، الصالون الأول لفن الرسم (أسود ـ أبيض) بمركز الجزيرة للفنون مايو 2004، المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة (29) 2005، كما شارك فى العديد من المعارض الخارجية فى ايطاليا، فرنسا، المكسيك، السعودية، تونس، الكويت، فلسطين – رومانيا، اليمن.

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