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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح معرضى اللقطة الواحدة وشباب "الفنون الجميلة" بجاليرى ضى.. السبت

صدى البلد

يشهد جاليري ضي بالمهندسين، برئاسة الناقد التشكيلى هشام قنديل فى السادسة من مساء غدا السبت افتتاح معرضين يحتفيان بالفنانين الشباب، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 16 من الشهر نفسه.

المعرض الأول لخريجي كليات الفنون الجميلة بمصر دفعة  عام 2023، يضم المعرض الأول لخريجي الفنون الجميلة 102 فنان وأكثر من 200 عمل فني.

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والمعرض الثانى لفنانى جماعة اللقطة الواحدة بإشراف الدكتور عبدالعزيز الجندي، وتتخللهما لقاءات فنية وقراءات نقدية، والمعرض الثاني يضم  48 فنانا و 154 عملا فنيا.

الجدير بالذكر، أن فنانى  اللقطة الواحدة هم مجموعة من التشكيليين يمارسون الفن والتواصل الاجتماعي كل يوم جمعة، ويعود أصل الفكرة إلى نهاية عام 2001، وكانت امتداداً لجولات "أسرة الفرسان" الفنية كل جمعة، حيث كان المعيد عبد العزيز الجندي منذ عام 1991 يخرج مع من يرغب من الطلاب للرسم في الهواء الطلق، وتأسست الجماعة الفنية عام 2002، عبر عدد من الفنانين التشكيليين من مختلف المدارس الفنية، بقيادة الدكتور عبد العزيز الجندي أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.

جاليرى ضى أطفال مصر الفنانين التشكيليين الناقد التشكيلي هشام قنديل المدارس الفنية

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