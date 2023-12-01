حكم سفر الفتيات للخارج من أجل العمل بدون رضا الأهل.. دار الإفتاء تجيب

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائلة تسأل (ما حكم السفر للخارج للفتيات من أجل العمل بدون رضا الأهل هل يعتبر عقوق؟ وهل سفر الفتيات للخارج حرام أم حلال).

أجابت دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر علي صفحة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أنه لابد من موافقة الوالدين لسفر الفتاة للخارج من أجل العمل وإذا كانت متزوجة لا بد من موافقة الزوج.

وأشارت إلي عدة أحاديث تدلل علي ذلك منها أن النبي صلي الله عليه وسلم "إذا جاءه رجل للجهاد أي للخروج للمعركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ألك أم فيقول نعم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها فجاهد" فبر الوالدين مطلوب ولا بد من إستئذان الوالدين

كما أوضحت حكم سفر الفتيات للخارج عموما لا يصح بدون موافقة الأهل ولا بد أن يكون هناك رفقة تذهب الفتاة معهم كما نصحت دار الإفتاء بعدم التسرع ولا بد من المشاورة في هذه الأمور.

حكم سفر الفتاة بمفردها

سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع " يوتيوب" .

وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للفتاة السفر بمفردها ولا حرج في ذلك، طالما تأخذ طريقًا آمنا، وتسافر إلى مكان آمن.



وأوضح مدير إدارة الفروع الفقهية بالإفتاء: " يعني الخطوط الجوية اللي هتسافر من خلالها تكون آمنة من أي اعتداء، خاصة على المال والعرض، وكذلك تسافر إلي بلد بيننا وبينها مواثيق وعلاقات تمنع من توجيه أي اعتداء لها، حفظا لها من تهديد قد يواجهها.



حكم سفر الفتاة للدراسة بدون محرم ؟

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وبين "شلبي" أن الأصل فى سفر المرأة أنه يكون بمحرم، فإذا لم يوجد محرم وكان هناك رفقة آمنة من النسوة الصالحة وتأمن الفتاة على نفسها فلا مانع من سفرها دون محرم.



وتابع: فطالما أنها فى رفقة آمنة وأمنت الفتنة ولا يوجد خلوات محرمة فإذا توفرات كل هذه الضوابط فيجوز السفر ولا حرج فى ذلك.



وتابع أمين الفتوى: "المرأة إذا أرادت أن تسافر بلا محرم؛ فيجوز ذلك، ولكن بشروط" .



وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة إذا أرادت أن تسافر فلا يوجد لها سن معينة لكي تسافر وحدها دون محرم.



وأضاف "ممدوح" فى إجابته عن سؤال «ما السن التى يباح للمرأة فيها السفر بدون محرم؟»، أن أهل العلم اتفقوا على جواز سفر المرأة بلا محرم للضرورة، كأن تنتقل من بلاد تخشى فيها أن تفتتن في دينها إلى بلاد أخرى تؤمن فيها على دينها وعقيدتها.



وأشار إلى أنه يجوز للمرأة أن تسافر وحدها دون محرم، إذا كانت فى صحبة آمنة أو إذا كانت تسافر فى طائرة، فإذا كانت تأمن على نفسها فى سفرها ودينها وعرضها والسفر مباح فيجوز لها ولا حرج فى ذلك.