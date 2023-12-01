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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء توافد رؤساء وقادة الدول على اكسبو دبي للمشاركة في قمة المناخ

كوب 28
كوب 28

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ببدء توافد رؤساء الدول وكبار الحضور من المشاركين في القمة العالمية للعمل المناخي والتي تنطلق اليوم في إكسبو دبي وتستمر لمدة يومين.

وقبل قليل، نشرت لقطات من لحظة، وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسلطت الصحف الإماراتية الضوء في افتتاحياتها على انطلاق أعمال كوب 28 بمشاركة حوالي 198 دولة، مشيرة إلى أن المؤتمر حقق في أول يوم لانطلاقه واحدًا من أهم أهدافه، باعتماد صندوق عالمي للمناخ للمساهمة في تلبية احتياجات الدول النامية المعرضة لتداعيات تغير المناخ، فيما أعلنت الإمارات تقديمها مبلغ 100 مليون دولار للصندوق.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى  الإمارات أمس الخميس، لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، وكان في استقباله الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

كما وصل الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، إلى البلاد، أمس الخميس، لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28».

ووصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى أبوظبي أمس الخميس، على رأس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال القمة.

وتستضيف دولة الإمارات أعمال مؤتمر الأطراف بمدينة «إكسبو دبي» حتى 12 ديسمبر المقبل.


ويشارك في المؤتمر أكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة، فيما يحضر الحدث نحو 180 من رؤساء دول وحكومات.

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،أمس الخميس، العديد من قادة العالم ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر، وبحث هو والضيوف العلاقات بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة، وعدداً من القضايا، الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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