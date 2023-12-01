أنشودة مولاي إني ببابك كما لم تسمعها من قبل.. فيديو

قدم المنشد الديني، مشرف فتحي البنا، أنشودة "مولاي إني ببابك" بصوت جميل كما لم تسمعه من قبل، وهو المعروف عنه صوته العذب والصافي.

ولد مشرف فتحي البنا، في 20 أبريل 2009 وهو طالب بالصف الاول الاعدادي، وهو من محافظة البحيرة.

بدأ مشرف البنا حفظ القرآن وهو في سن الرابعة وأتم حفظه وعمره 12 سنة بدأ رحلته مع تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الدينى حتى أنه كان يقرأ قرآن السورة يوم الجمعة بالمساجد الكبرى بقرية ادفينا مركز رشيد بمحافظة البحيرة وينشد فى معظم الحفلات الدينية بالمساجد والمعاهد والمدارس.

وتعد مولاي من بين الابتهالات العظيمة التي قدمها الشيخ سيد النقشبندي، فيتميز "ابتهال مولاي" بمكانة خاصة تتضمن كلماته الآتية: "مولاي إني بابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي.. أقوم بالليل والأسحار ساهية، أدعو وأنا أهمس دعائي بالدموع الندي، بنور وجهك إني عائد وجل".

تتمتع هذه الأنشودة بقصة غريبة، حيث تم تنفيذها بناءً على أمر رئاسي أصدره الرئيس المصري محمد أنور السادات، وكان السادات من عشاق صوت الشيخ سيد النقشبندي وكانت تجمعهما علاقة طيبة.