بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة وخطبة الجمعة اليوم، من رحاب مسجد النور بالعباسية، حيث بدأت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية للشيخ محمدي بحيري.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: "الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم" ، ومن المقرر أن ينقلها التليفزيون المصري من مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة.

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد السيد إبراهيم نصار، مدير عام المساجد، بأداء خطبة الجمعة اليوم.

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وتنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (القاهرة - المنوفية)، اليوم الجمعة: (17 جماد أول 1445هـ)، الموافق (1/ 12/ 2023م).

وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم".