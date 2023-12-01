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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على هامش قمة المناخ| رئيس الاحتلال يلتقي الملك تشارلز الثالث.. وهذا ما طلبه منه

رئيس الاحتلال وملك
رئيس الاحتلال وملك بريطانيا

أفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية بأن رئيس الكيان الصهيوني، اسحاق هرتسوج، التقى اليوم الجمعة، بملك بريطانيا، تشارلز الثالث، وناقش معه الجهود المبذولة لتحرير الرهائن الإسرائيليين من غزة.

وجاء اللقاء على هامش قمة المناخ العالمية المنعقدة في إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مكتب هرتسوج إن طلب من الملك "استخدام كل نفوذه الدبلوماسي لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة البنات والأبناء المختطفين إلى ديارهم".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس الكيان الصهيوني، إسحاق هرتسوج، اليوم الجمعة، مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش مؤتمر قمة المناخ في دولة الامارات العربية المتحدة.

ولم يقدم مكتب رئيس الاحتلال مزيد من التفاصيل؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويشارك هرتسوج في COP28 للأمم المتحدة لإجراء محادثات جانبية مع المسؤولين حول الجهود المبذولة لتحرير الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة،  أنه يتأهب للمرحلة القادمة من الحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بارتفاع ضحايا مج.ازر الاحتلال الاسرائيلي خلال ثلاث ساعات من انتهاء الهدنة الى استشهاد 32 مواطنا وإصابة العشرات بجراح مختلفة معظمهم من الاطفال والنساء.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه قد تم إطلاق العديد من الصواريخ من غزة قبل الساعة 7 صباحا مباشرة، مما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنة هوليت الجنوبي.

وأضاف أن القبة الحديدية لم تستخدم لاعتراض المقذوفات لأنها كانت متجهة إلى مناطق غير مأهولة.


وادعى أنه كان هناك العديد من عمليات الإطلاق في حوالي الساعة 6 صباحا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة تنفذ موجة من الغارات الجوية ضد أهداف حماس في قطاع غزة.

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