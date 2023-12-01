المصريون في لبنان يشاركون في عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنه استكمالاً لتوافد الناخبين من المصريين بالخارج على لجان الاقتراع نشارك معاً لقطات من توافد أبناء الجالية المصرية في لبنان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مع إعلانهم دعم مرشحنا الرئاسي.

ويخوض 3 مرشحين سباق الرئاسة في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تفدم بأوراق ترشيحه في أكتوبر بعد أن حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضوا، وأكثر من 1.1 مليون توكيل من الشعب.

والمرشحون الآخرون هم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

ومن المقرر أن تجري عملية الاقتراع داخل البلاد في انتخابات الرئاسة المصرية بين 10 و12 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة في 18 من الشهر نفسه.

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