حزب المؤتمر ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي ببلقاس

نظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك بمدينة ببلقاس بمحافظة الدقهلية ،برعاية النائب الهامى عجينه عضو مجلس النواب السابق ونائب رئيس حزب المؤتمر، والدكتور أحمد شفيق أمين حزب المؤتمر ببلقاس.



وذلك فى بحضور رئيس الحزب الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ والسادة نواب رئيس الحزب واعضاء الامانه العامه للحزب والسادة اعضاء امانه الدقهلية وامانات المراكز وبحضور النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وقال المهندس الهامى عجينه ، أنه من الواجب علينا جميعا الاصطفاف خلف القيادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسيه القادمة.

كما طلب نائب رئيس حزب المؤتمر في كلمته، من الجميع الاصطفاف فى الإنتخابات الرئاسية لاثبات للعالم بأن مصر قادرة وكلها على قلب رجل واحد.

كما قام النائب السابق الهامى عجينه ، بتقديم خالص الشكر والتقدير لجيش مصر والشرطه المصرية لما يقدموة من تضحيات من أجل الحفاظ على مصر وارضها.

كما قال المهندس إلهامي عجينة بأننا بجانب أبناء شعب مصر كتف بكتف ، وستكون الكلمه للشعب المصري في صندوق الانتخابات وهي نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي رجل المرحلة المقبلة لاستكمال مسيره الإنجازات واستمرار التنمية.